È scontro tra Ue e Usa dopo la multa a X e le risposte di Musk

Milano, 9 dic. (askanews) - Elon Musk è arrivato a chiedere lo scioglimento dell'Unione Europea chiudendo anche uno degli account della Commissione Ue su X, il social network di sua proprietà, dopo che Bruxelles ha inflitto una multa da 120 milioni di euro all'ex Twitter per aver violato gli obblighi di trasparenza previsti nella legge europea sui servizi digitali (Dsa).

Ma non solo, ha anche attaccato l'Europa definendola il "quarto Reich". E nonostante i rapporti tra Musk e l'amministrazione Usa si siano incrinati rispetto ai giorni dell'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, il presidente americano e il suo vice, JD Vance, hanno rincarato la dose attaccando ancora Bruxelles.

Quella del Big Tech è soltanto uno dei territori di scontro fra Europa e Stati Uniti. Venerdì 5 dicembre la Commissione Europea ha inflitto la multa a X per opacità sulla pubblicità, il disegno potenzialmente ingannevole della spunta (badge) blu sulle utenze "certificate" e la mancanza di accesso pubblico ai dati per i ricercatori.