E' partito il grande corteo a sostegno di Gaza e della Flotilla a Roma

Roma, 4 ott. (askanews) - E' partita da piazzale Ostiense il corteo di Roma a sostegno della Flotilla e di Gaza, decine di migliaia di persone hanno iniziato a muoversi in direzione di Porta San Giovanni sventolando la bandiera palestinese, mostrando cartelli pro Gaza e contro Israele al grido di 'Palestina libera'.

Sui grandi striscioni in testa alla manifestazione le scritte:

"Stop complicità con Israele contro occupazione e genocidio, con la resistenza Palestinese". E ancora: "Stop al genocidio, stop accordi con Israele, libertà per Anan, Ali e Mansour -Palestina libera". Gli organizzatori hanno chiesto di non esporre bandiere di partiti o sindacati ma solo la bandiera della Palestina.

Le forze dell'ordine sono dispiegate in massa e si temono scontri.

