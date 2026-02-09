È morto a 96 anni Antonino Zichichi, fisico nucleare e divulgatore

Roma, 9 feb. (askanews) - È morto Antonino Zichichi, scienziato, fisico nucleare e divulgatore scientifico, aveva 96 anni. Era nato a Trapani il 15 ottobre del 1929. Era specializzato in fisica delle particelle e il suo contributo alla materia è riconosciuto dalla comunità scientifica internazionale. Ha lavorato al Cern di Ginevra dove ha diretto il gruppo che ha osservato per la prima volta l'antideutone, una particella di antimateria. Zichichi è stato (dal 1977 al 1982) presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e ha promosso la costruzione dei Laboratori del Gran Sasso per lo studio delle particelle elementari e della materia oscura.

Ha fondato anche il Centro di Cultura Scientifica Ettore Majorana a Erice, sede importante per il dialogo tra scienziati internazionali, soprattutto durante la Guerra Fredda. Oltre all'attività di divulgatore scientifico resterà celebre la sua battaglia contro l'astrologia e le superstizioni.

Unanime il cordoglio dal mondo scientifico, politico e culturale.

"Un gigante del nostro tempo" ha scritto sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni; "un grande scienziato che ha onorato l'Italia con il suo lavoro e un eccellente divulgatore, che sapeva rendere accessibile ciò che all'apparenza sembrava incomprensibile". "Ha sempre sostenuto che ragione e fede non sono nemiche, ma alleate".