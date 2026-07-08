E-Mobility, Peluffo (PD): Ddl distributori fermo da anno e mezzo

Roma, 8 lug. (askanews) - "Per essere protagonisti nella transizione ecologica servono investimenti pubblici e privati. Il Pnrr indicava quella strada, ma è stata in gran parte un'occasione sprecata. Un'altra occasione persa è il disegno di legge di riforma del sistema della distribuzione dei carburanti, fermo da un anno e mezzo, nato per consentire ai gestori delle aree di servizio di mettersi al passo con i tempi". Lo ha detto Vinicio Peluffo (PD), Vicepresidente della Commissione Attività produttive della Camera, a Largo Chigi, format di Urania News. "Resto convinto che il Green Deal sia fondamentale come strumento di adeguamento tecnologico e competitivo del sistema produttivo europeo, servono finanziamenti pubblici adeguati per accompagnare questa transizione e, ad oggi sono mancati strumenti adeguati a livello europeo e italiano. Si parla spesso del problema dell'intermittenza delle energie rinnovabili, ma i sistemi di accumulo stanno facendo grandi passi avanti. L'altro giorno, in Val Seriana, è stato inaugurato un sistema di accumulo con batterie BESS, finanziato dalla Commissione europea. Sul piano normativo, il Pniec è stato modificato dal governo in modo che, a nostro avviso, non è abbastanza ambizioso. Quel documento contiene obiettivi chiari e altrettanto chiara deve essere l'azione del governo, anche attraverso una rapida adozione dei decreti attuativi. L'Italia deve recuperare il gap nella transizione rispetto agli altri Paesi e la produzione legata a questo percorso deve svilupparsi nel nostro Paese o comunque in Europa", ha concluso.