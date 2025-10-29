ULTIME NOTIZIE 29 OTTOBRE 2025

E-mobility, Pandolfo (PD): Sbagliato deviare da obiettivi 2030

Roma, 29 ott. (askanews) - "La transizione deve avere una strategia e un piano industriale, anche per la mobilità elettrica. Ad oggi l'ecosistema frammentato e basato sugli incentivi, lascia punti insoluti. Non bisogna esitare sul passaggio all'elettrico perché riduce il danno ambientale: è sbagliato credere non sia così. Serve una maggiore pianificazione tra comuni e operatori, ad esempio con uno sportello unico e con incentivi atti a velocizzare le autorizzazioni, visto che gli investimenti ci sono. L'intera strategia nazionale andrebbe messa in un documento unico, che risponda agli impegni economici e culturali. E poi non bisogna rallentare nella transizione: se il Governo intende non rispettare gli obiettivi del 2030 sulle energie rinnovabili nei trasporti sbaglia, esponendoci anche a rischi di procedure di infrazione delle normative europee". Lo ha detto Alberto Pandolfo (PD) - Capogruppo Commissione Attività Produttive alla Camera, a Largo Chigi, format di Urania Tv.

ECONOMIA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi