E-Mobility, Benzoni (AZ): potenziare rete ricarica autostradale

Roma, 8 lug. (askanews) - "Il punto fondamentale per lo sviluppo della mobilità elettrica è un quadro normativo stabile e omogeneo. La rete infrastrutturale va potenziata, anche attraverso procedure concorrenziali, e oggi siamo in ritardo. Il Pnrr ci ha indicato con chiarezza il percorso da seguire, ma molti bandi sono andati deserti a causa delle difficoltà normative e della carenza di personale nelle amministrazioni. Per questo è ancora più necessario disporre di un quadro regolatorio omogeneo".

Lo ha detto Fabrizio Benzoni, deputato di Azione e capogruppo della Commissione Attività produttive della Camera, a Largo Chigi, format di Urania News. Bisogna implementare in particolare la rete di ricarica autostradale, che è strategica. Gli obiettivi del Green Deal sono condivisibili, ma sono stati attuati in modo troppo stringente e ideologico. Allo stesso tempo, anche un approccio ideologicamente contrario alla transizione ecologica non è utile. In Italia è ancora insufficiente la messa a gara dei nodi autostradali funzionali allo sviluppo della mobilità elettrica: le stazioni coinvolte sono ancora troppo poche. Ho presentato interrogazioni parlamentari al ministro su questo tema e sulla necessità di favorire la concorrenza, anche per ottenere prezzi migliori a beneficio dei consumatori. Oggi i costi della ricarica variano persino da un Comune all'altro , ha concluso.