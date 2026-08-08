ULTIME NOTIZIE 08 AGOSTO 2026

É decollato con 25.000 fan dalla Olbia Arena il Jova Summer Party 2026

Roma, 8 ago. (askanews) - In 25.000 hanno ballato e cantato al Jova Summer Party 2026 il 7 agosto alla Olbia Arena, da dove è partito il capitolo italiano de L'Arca di Loré, viaggio musicale e simbolico che ha preso il via nel marzo 2026 dall'Australia, proseguito attraverso festival e palcoscenici internazionali e ora finalmente approdato in Italia.

Una vera e propria festa in perfetto stile Jova, iniziata già nel pomeriggio con l'apertura delle porte alle 16.30 e con Lorenzo protagonista sul palco fin dalle prime ore. La prima tappa è stata subito ricca di ospiti e sorprese. Tra gli altri, Gabry Ponte, con cui Jovanotti ha recentemente pubblicato il brano "DNA", e Alfa, arrivato a sorpresa per duettare con Lorenzo sulle note di "Buon Vento".

Con una band eccezionale e un'energia straordinaria, il "Jova Summer Party" proseguirà il 12 agosto a Montesilvano, il 17 a Barletta, il 22 a Catanzaro, per poi approdare a Palermo il 29 e 30 agosto. Il 5 settembre sarà la volta di Napoli, prima del gran finale a Roma, il 12 e 13 settembre, con Jova al Circo Massimo, dove sono attese 100.000 persone. Jovanotti compirà sessant'anni il 27 settembre, pochi giorni dopo il doppio appuntamento conclusivo a Roma. Lorenzo ha deciso di mettersi in sella e raggiungere in bicicletta ciascuna delle tappe del tour, partendo proprio dal Circo Massimo. Un viaggio nel viaggio, tra musica, strada, incontri e chilometri: perché per Jova, questa volta, il modo più bello di arrivare alla festa sarà pedalare fino alla prossima tappa.

La produzione e l'organizzazione dei Jova Summer Party sono a cura di Trident Concerts che accompagna i tour di Jovanotti da oltre trent'anni.

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