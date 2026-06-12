E-commerce in crescita: come fidarsi e proteggersi dalle truffe

Milano, 12 giu. (askanews) - Ormai sempre più italiani si affidano ai pagamenti digitali. Basti pensare che, secondo la ricerca "La sfida della fiducia nel commercio digitale", realizzata da Nomisma per Visa, nel 2025 il 26% di loro ha effettuato la maggior parte degli acquisti in rete, ed entro il 2030 gli acquisti online dovrebbero aumentare ancora del 18%. Le evidenze di questa ricerca ci vengono presentate da Luca Gagliardi, Head of Consulting & Analytics Italy di Visa.

"La ricerca ci mostra un'Italia che diventa sempre più digitale. Gli italiani utilizzano sempre di più il commercio digitale e si aspettano nel 2030 di utilizzarlo tanto quanto il commercio fisico. Questa è un'opportunità incredibile per le piccole e medie imprese italiane e Visa vuole cogliere questa opportunità supportandole nel loro percorso di trasformazione digitale e in particolare nel modo in cui ricevono e inviano denaro. Negli ultimi tre anni abbiamo aiutato un milione di imprese italiane a diventare sempre più digitali".

Contestualmente aumenta la complessità nella gestione della sicurezza. L'intelligenza artificiale assume un ruolo sempre più centrale nel ridefinire l'esperienza d'acquisto, tra aspetti positivi e negativi. Gagliardi ci ha fornito le prospettive alla luce di tutto ciò.

"L'intelligenza artificiale sta diventando parte della nostra quotidianità sia personale che lavorativa. Cambierà tanti aspetti della nostra vita, anche il modo in cui facciamo acquisti, il modo in cui cerchiamo, il modo in cui confrontiamo, il modo in cui selezioniamo. 41% degli italiani già utilizza le AI nel loro processo d'acquisto e il 56% si attende che lo farà nel 2030. Come Visa stiamo lavorando con più di 20 istituzioni finanziarie in Europa per facilitare il commercio agentico nei prossimi anni".

La crescita economica potrebbe risentire di tutti questi fattori e lo studio indica come, oltre alla tecnologia o all'adozione di nuovi strumenti di pagamento, sarà necessario mantenere la fiducia dei consumatori. Serve un livello di sicurezza efficace e percepibile, che si traduce nella possibilità di effettuare transazioni con strumenti di autenticazione adeguati, notifiche in tempo reale e limitando le esperienze negative.