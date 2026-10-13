Dylan Dog, l'Indagatore dell'Incubo approda a Teatro

Roma, 13 ott. (askanews) - Al Teatro Eliseo di Roma va in scena dal 28 ottobre "Dylan Dog Horror Show", di Tiziano Sclavi e Nicola Russo, con regia di Valter Malosti, la prima produzione teatrale Sergio Bonelli Editore. Uno spettacolo inedito, in cui Veronika, affascinante quanto misteriosa cliente, porta a Dylan Dog un nuovo caso. L'Indagatore dell'Incubo, che da sempre affronta enigmi insoliti e inquietanti, per risolverlo dovrà percorrere una strada che lo porterà inevitabilmente a fare i conti con i fantasmi del proprio passato.

Il regista, Valter Malosti: "E' una storia di iniziazione, Dylan scava dentro se stesso e incontra il mondo interiore e inevitabilmente incontrerà alcuni dei personaggi più amati del mondo di Dylan Dog".

Riemergeranno le figure più importanti della sua vicenda umana: le donne della sua vita (Anna Never, Morgana, Lillie Connolly, Bree Daniels), la sua nemesi, Xabaras, e i suoi amici di sempre Groucho, l'Ispettore Bloch e madame Trelkovski. "Noi dobbiamo trasferire quel mondo delle tavole, bidimensionale in un mondo tridimensionale e anche di più. Il teatro è l'ultima forma di arte dal vivo che insieme alla musica che coinvolge direttamente. E' stare insieme e il teatro c'è uno scambio che, oltre energia".

Gabriele Graham Gasco interpreta Dylan Dog: "Sicuramente condivido con lui la passione per le indagini e la ricerca di tutto ciò che è umano e ci riguarda". "Dylan Dog è una porta spalancata verso l'immaginazione, ci permette di immaginare dei mondi possibili che questa società in cui viviamo ostacola l'immaginazione".