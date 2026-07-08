Dwayne Johnson "The Rock" in versione Maui alla prima di "Oceania"

Los Angeles, 8 lug. (askanews) - Dwayne Johnson in versione Maui ma senza parrucca ha sfilato sul tappeto blu in occasione della prima mondiale di "Oceania" a Hollywood.

Il film è un adattamento live-action del celebre film d'animazione "Oceania", che ha avuto anche un sequel, in uscita nelle sale italiane dal 19 agosto. A sfilrae tra gli altri, Catherine Laza'aia, attrice australiana che interpretata Vaiana, il cantaurore e compositore Lin-Manuel Miranda e il regista Thomas Kail.

L'attore ed ex wrestler, di origine samoana, si è presentato pieno di tatuaggi alla premiere, strizzando l'occhio al personaggio del semidio Maui che inerpreta nel film e che aveva doppiato già nel cartoon. Sul web la performance ti "The Rock" ha scatenato anche l'ironia dei fan con numerosi meme sulla parrucca che ha dovito indossare per il ruolo.

Dwayne Johnson ha celebrato le sue origini: "Dico sempre che Moana (titolo originale di Oceania) è più di un film, non solo rappresenta la nostra cultura e la nostra gente, ma rappresenta anche ciò che siamo riusciti a fare qui stasera, presentare a 5.000 persone qui all'Hollywood Bowl, mettere in mostra la nostra cultura in questo modo. Inoltre, interpretare il personaggio di Maui è il mio modo di rendere omaggio a mio nonno, l'Alto Capo Peter Maivia".