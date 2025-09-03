"Duse", a Venezia il sogno della diva tra Grande Guerra e fascismo

Roma, 3 set. (askanews) - Una Eleonora Duse con una leggendaria carriera alle spalle, magnificamente interpretata da Valeria Bruni Tedeschi, sogna di tornare protagonista del palcoscenico nei tempi feroci tra la Grande Guerra e l'ascesa del fascismo. Era molto atteso alla Mostra di Venezia questo ritratto della leggendaria attrice realizzato da Pietro Marcello in "Duse", che sarà nei cinema il 18 settembre.

Il regista ha spiegato: "Mi interessava raccontare un momento storico, ovvero la dissoluzione di un'epoca, gli ultimi anni della Duse, che era dopo la fine della Grande guerra e l'ascesa del fascismo, che è un po' lo specchio riflesso di quello che viviamo oggi, il momento delle non-speranze".

Nel film la Duse sceglie il teatro come unico spazio di verità e di resistenza, oltre che come strumento per riaffermare la propria indipendenza. "E' un film, innanzitutto, che racconta di una figura femminile in rivolta, a quei tempi per una donna era difficile avere uno spazio nel mondo maschio. Le donne erano relegate a ruoli passivi e la forza rigeneratrice e il talento di questa donna, il talento innato, che è il talento dei creativi, no? - ha detto il regista - E' una donna che in un momento storico riusciva a rivoluzionare il teatro facendolo diventare teatro moderno, poi hanno continuato Stanislavskij e tutti gli altri".