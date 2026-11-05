ULTIME NOTIZIE 05 NOVEMBRE 2026

Durigon (Lega): 5 morti sul lavoro in 24 ore? "Rabbia e rammarico"

Roma, 5 nov. (askanews) - "Fa rabbia, fa rabbia perché credo che questo governo insieme alle parti sociali abbiamo fatto tanto e stiamo cercando di fare tanto, abbiamo messo più ispettori, purtroppo tutte queste morti sono davvero un dramma per noi, continueremo con le parti sociali a cercare soluzioni, ma sono davvero rammaricato, è un momento davvero triste". Lo ha detto il sottosegretario al Lavoro e alle politiche sociali Claudio Durigon a margine della seconda edizione dell'Urania Policy & Business Forum, annuale appuntamento promosso da Urania News, tv delle istituzioni e delle imprese, a Villa Wolkonsky a Roma.

ECONOMIA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi