Durigon: "A Quota 64 più risorse, sto lavorando bene con Giorgetti"

Roma, 5 nov. (askanews) - "Il parlamento ha già fatto una legge" sull'IA, "su questo siamo stati precursori, l'Europa ne sta facendo un'altra e su questo sono molto preoccupato. Allo stesso tempo dico che è una rivoluzione che non si può fermare, va sicuramente gestita. Credo che l'IA debba entrare anche nel nostro meccanismo del mondo del lavoro per essere competitivi con gli altri Paesi". Lo ha detto il sottosegretario al Lavoro e alle politiche sociali Claudio Durigon a margine della seconda edizione dell'Urania Policy & Business Forum, annuale appuntamento promosso da Urania News, tv delle istituzioni e delle imprese, a Villa Wolkonsky a Roma.

"Credo che l'Italia abbia sempre fatto buona virtù delle proprie intelligenze, sfruttare anche questa occasione di rinnovamento anche per rinnovare quello che è il mercato del lavoro, i giovani he entrano nel sistema lavoro, magari gli anziani li mandiamo via prima, quota 64, per cui stiamo combattendo in manovra, servirà anche in virtù dell'IA", ha sottolineato.

"A Quota 64 risorse in più servono, ma è stato già un grande gesto queste prime risorse, sto lavorando molto bene con il ministro Giorgetti, stiamo lavorando anche via telefono, ero con lui anche prima, con Giancarlo stiamo lavorando su questo, faremo in modo che ci siano risorse adeguate per Quota 64, ovvio il Parlamento sarà sovrano su alcune scelte", ha concluso.