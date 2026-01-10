Dunlap rilancia il ruolo globale dell'Ordine di Malta nel 2026

Roma, 10 gen. (askanews) - Dalla prestigiosa Villa Magistrale di Roma, questa mattina il Gran Maestro Fra' John Dunlap ha tenuto la tradizionale udienza di inizio anno con il Corpo Diplomatico accreditato, illustrando le linee guida della missione diplomatica e umanitaria del Sovrano Ordine di Malta.

Dopo il discorso di apertura del Decano del Corpo Diplomatico accreditato presso l'Ordine di Malta, Antoine Zanga, Dunlap ha avviato l'udienza sottolineando la "straordinaria intensità" dell'anno giubilare appena concluso. Ripercorrendo le principali tappe dell'attività diplomatica del 2025, il Gran Maestro ha evidenziato che nel 2026 l'Ordine proseguirà le proprie operazioni in tutti i teatri in cui è già presente, dall'Ucraina al Medio Oriente, ribadendo la volontà di continuare a dirigere i propri sforzi anche verso l'America Latina e il continente africano, che resta "una priorità fondamentale".

Nel suo intervento, Dunlap ha annunciato la convocazione di una conferenza regionale in programma il prossimo autunno a Buenos Aires, precisando che l'America Latina sarà al centro dell'agenda diplomatica dell'Ordine di Malta nel 2026. "L'America Latina continua a rivestire un'importanza primaria nella storia dell'Ordine. Il nostro impegno storico nella regione, avviato nel periodo postbellico, si fonda sul contributo sociale duraturo delle associazioni nazionali", ha dichiarato il Gran Maestro.

Non solo America Latina: nel corso del suo intervento, Dunlap ha ribadito che le crisi in Medio Oriente e in Ucraina restano al centro delle preoccupazioni dell'Ordine di Malta. Rimarcando gli aiuti umanitari offerti alla popolazione di Gaza, in collaborazione con il Patriarcato Latino in Terra Santa, Fra' John Dunlap ha rinnovato la promessa dell'Ordine di impegnarsi a "partecipare agli sforzi internazionali di ricostruzione, in particolare a quelli promossi dall'Egitto, dall'Autorità Palestinese e da altri partner, con un'attenzione specifica ai bisogni sanitari ed educativi dei bambini orfani e malnutriti".

Per quanto riguarda il conflitto tra Mosca e Kiev, il Gran Maestro ha confermato la posizione dell'Ordine di Malta, affermando che "la distruzione di abitazioni, ospedali, scuole e infrastrutture energetiche è inaccettabile". "Garantire l'accesso umanitario, sostenere la ricostruzione e raggiungere una cessazione duratura delle ostilità devono essere priorità immediate, insieme agli sforzi diplomatici volti a percorrere il complesso cammino verso una pace giusta e duratura. In tale contesto, l'Ordine manifesta la propria disponibilità a mettere le proprie risorse a sostegno di iniziative di dialogo, in uno spirito di umanità e nel pieno rispetto dei principi di neutralità e imparzialità" ha detto intervistato da askanews.

Le parole del Gran Maestro tracciano una sintesi chiara del percorso intrapreso: tra un impegno diplomatico sempre più ampio, interventi umanitari nei principali teatri di crisi, dalla Palestina al Libano, fino all'Ucraina, e una rete di relazioni internazionali in costante espansione, il Sovrano Ordine di Malta ha espresso la propria ambizione ad un ruolo di crescente rilievo sulla scena globale.