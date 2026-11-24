Torino, 24 nov. (askanews) - Due dei ritratti più importanti di Antonello da Messina insieme a Palazzo Madama a Torino per il progetto "Incontro con il capolavoro", che questa volta presenta due opere emblematiche della pittura rinascimentale europea. "L'Alfa e l'Omega della ritrattistica di Antonello - ci ha detto Giovanni Carlo Federico Villa, direttore di Palazzo Madonna - il ritratto di Ignoto di Cefalù e quello Trivulzio di Torino. Due immagini che hanno costruito la pittura moderna attraverso il nuovo senso di ritratto. Antonello, coglie l'intima essenza dell'uomo, rivoluzionando i modelli precedenti di Pisanello e di Van Eyck, un volto che si gira di tre quarti, uno sguardo in tralice, un sorriso, cioè cogliere l'attimo: il segreto della sua pittura".

Complice anche l'allestimento, i due ritratti si rivelano letteralmente magnetici e suscitano quella sensazione imprecisa, ma universale, di familiarità e di vicinanza, perché quei volti sappiamo di riconoscerli, dentro di noi. "Somiglia, ecco tutto: e così che Leonardo Sciascia raccontava i ritratti di Antonello de Messina - ha aggiunto il direttore Villa -. Aveva accolto esattamente il suo segreto, la capacità di Antonello di restituirci qualche cosa di impercettibile. Nel caso di Cefalù, un sorriso beffardo ironico, quello che diventerà il romanzo del sorriso dell'ignoto marinaio di Vincenzo Consolo, che quest'anno compie 50 anni, e nel caso del ritratto Trivulzio, un siciliano che appena fatto schioccarle labbra in un segno di diniego. Cogliere l'attimo, cogliere l'essenza dell'uomo".

La vita insomma, dentro la pittura, il senso del tempo fissato in sguardi sospesi, inafferrabili, e quindi perfetti. E forse è questo l'aggettivo più pertinente quando si parla del lavoro di Antonello.