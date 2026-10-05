ULTIME NOTIZIE 05 OTTOBRE 2026

Due morti per un'alluvione in Catalogna, c'è anche un disperso

Barcellona, 5 ott. (askanews) - Una pesante ondata di maltempo ha colpito la Catalogna. A Barcellona strade trasformate in fiumi per le piogge torrenziali che si sono abbattute in poche ore sulla metropoli catalana, costruita su una pendenza naturale fra le colline e il mare. Le autorità affermano che due persone sono morte a causa delle inondazioni e una risulta dispersa. Il maltempo ha iniziato ad attenuarsi nella zona di Barcellona, ma si sta spostando verso nord, secondo il Servizio meteorologico spagnolo.

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