ULTIME NOTIZIE 30 AGOSTO 2025

Due missili seminano distruzione a Zaporizhzhia

Zaporizhzhia, 30 ago. (askanews) - Ucraina, i soccorritori al lavoro in un edificio residenziale danneggiato a Zaporizhzhia dopo un "massiccio" attacco russo notturno contro l'Ucraina centrale e sudorientale, che ha causato almeno un morto e 25 feriti, ha dichiarato il capo dell'amministrazione militare regionale, Ivan Fedorov. Centinaia di case sono state danneggiate.

Vira ha 87 anni e dice "ho afferrato i documenti e il telefono, ho uno scaldabagno in stanza e ho pensato se cade mi ammazza, ho sentito la gente correre. Ho preso telefono e documenti sono entrata nella vasca e poi è esploso tutto. Erano due missili, è crollato tutto".

"Là una scheggia ha fatto un buco nel legno del mio balcone, l'ho visto adesso. Dalla mia vicina è andato distrutto tutto, conserve, armadi, tutto. L'esplosione è stata molto forte" dice Olga, un'altra residente.

