Due giorni a Parma per i Corporate Wellness Games

Parma, 27 mag. (askanews) - Divertirsi e fare sport insieme per creare rete e confrontarsi. È questo lo spirito dei Corporate Wellness Games che sono andati in scena a Parma per la seconda edizione, tra risate, benessere fisico e spirito di squadra. Un'iniziativa che utilizza lo sport come strumento per promuovere valori condivisi, integrandoli con le dinamiche del tema building e con i sistemi più avanzati di welfare aziendale. Paolo Giordani, direttore tecnico Corporate Wellness Games:

"Sicuramente essere arrivati alla seconda edizione, dopo una prima edizione bellissima allo Stadio Tardini, è una soddisfazione molto importante, da un lato perché abbiamo consolidato il numero delle aziende, l'anno scorso erano 30, quest'anno sono 36, quindi avere la fiducia di grandi multinazionali, di grandi aziende del territorio è motivo di grande orgoglio, di grande fiducia e questo ci impegna a cercare di fare sempre meglio. Dall'altro è un premio anche all'idea che GoAthletic Studio, che abbiamo col mio staff, abbiamo introdotto e apportato appunto perché il gradimento e la grande partecipazione anche del Comune di Parma, delle università di studio di Parma, della Federazione Rugby, ci inorgoglisce di questo".

Edizione 2026 che è stata patrocinata dal Comune di Parma e dall'Università di Parma, grazie all'organizzazione di GoAthletic Studio.

È poi intervenuto Marco Bosi, Assessore Bilancio e Sport: "Questo è un evento che intanto ritorna, dopo tanti anni nelle città, tanti anni fa si svolgevano questi eventi, per noi è particolarmente significativo perché da un lato aiuta le persone a capire il valore dello sport, del benessere, del movimento, dall'altro aiuta a creare un po' di coesione territoriale, aziende diverse che si incontrano, si confrontano, si sfidano su un campo da gioco e crea comunità, è quello che lo sport può fare anche nel mondo degli adulti e non solo dei più giovani".

Infine abbiamo parlato con Giuliana Gobbi, Delegata del Rettore per lo Sport: "L'università supporta tutte le attività che riguardano lo sport, l'attività motoria per la salute della persona, per la qualità della vita della persona e chiaramente la possibilità di supportare un evento che coinvolge tante aziende, quindi il terzo settore e la collaborazione con il territorio è sicuramente un valore aggiunto".

Due giornate all'insegna dello sport e del divertimento che hanno visto le aziende sfidarsi in discipline come palla base, dodgeball, staffetta, basket e tanto altro. In un momento in cui il benessere delle persone è sempre più al centro, i giochi interaziendali sono un ottimo mezzo per diffondere questi messaggi.