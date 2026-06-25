Due forti scosse in Venezuela, si temono migliaia di vittime

Caracas, 25 giu. (askanews) - Immagini drammatiche da Caracas, in Venezuela, tra macerie e palazzi completamente collassati dopo le due potenti scosse di terremoto, di magnitudo 7.2 e 7.5 che hanno colpito il Paese.

Il bilancio ufficiale, molto provvisorio, parla di almeno 164 morti e 971 feriti, come ha annunciato la presidente ad interim venezuelana, Delcy Rodriguez. La zona più colpita è stata La Guaira, vicino a Caracas. "Decine di edifici sono crollati e attualmente stiamo portando avanti grandissimi sforzi di salvataggio per salvare quante più vite Dio ci permetterà di salvare", ha dichiarato alla televisione di Stato. "Lo stato di La Guaira è una vera tragedia ed è diventato una zona disastrata", ha aggiunto.

Secondo le stime preliminari dell'US Geological Survey (Usgs) che ha utilizzato modelli predittivi per stimare il bilancio delle vittime, probabilmente ammonterebbe a migliaia, con una probabilità sostanziale di superare i diecimila morti.

Si cercano migliaia di persone. Secondo El Nacional è stata lanciata una piattaforma digitale per i cittadini per segnalare le persone scomparse e al momento l'elenco su desaparecidosterremotovenezuela.com arriverebbe a circa diecimila dispersi.