Due decenni di Lucio Fontana in mostra da Brun a Milano

Milano, 7 nov. (askanews) - Due decenni di arte di Lucio Fontana in una mostra elegante che in qualche modo fa una piccola sintesi del lavoro dell'artista italo-argentino, in particolare in relazione alla città di Milano, suo luogo d'adozione. La propone la galleria Brun Fine Art, con il titolo di "Lucio Fontana. Oltre la superficie". Anna Cramarossa è la gallery manager della sede di Via Gesù a Milano.

"Il concetto era proprio quello di portare in mostra tutta la carriera artistica di Lucio Fontana - ha detto ad askanews - partiamo proprio dalle ceramiche degli anni Cinquanta in mostra abbiamo tre piatti di ceramica, ognuno rappresentante una natura morta, una corrida e una battaglia, accompagnati da tre Crocifissi in ceramica e successivamente tre Tagli della metà degli anni Sessanta, uno su fondo blu, uno su fondo rosso uno su fondo bianco e infine, per completare il percorso espositivo, abbiamo la serie dei Teatrini che vanno dal 1966 al 1968".

La mostra è allestita con cura, le opere dialogano tra loro e creano una sensazione di ingresso nel spazio ideale del lavoro di Fontana, che chiaramente è molto conosciuto, ma ha la forza di rivelare ogni volta qualcosa di nuovo e di diverso, qualche sfaccettatura che rinnova l'emozione.