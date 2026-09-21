Ducati, de Pascale: "Le istituzioni pretendono di essere ascoltate"

Bologna, 21 set. (askanews) - "Su Ducati è stato un incontro positivo. Al di là di uno scenario ancora non prevedibile, il messaggio arrivato alla casa madre è molto chiaro: le istituzioni italiane, in maniera corale, pretendono di essere ascoltate e di partecipare alle scelte strategiche di un brand che per l'Italia è strategico". Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, a margine dell'inaugurazione del Cersaie a Bologna, sul futuro della casa motociclistica alle prese con le voci di cessione dopo le decisioni del gruppo Volkswagen.

Ducati, ha sottolineato, "è uno dei simboli dell'ingegneria italiana a livello globale, della competenza e della capacità degli italiani di saper progettare, inventare, tenere insieme design e performance".

Da qui, ha spiegato de Pascale, "è assolutamente giustificato il ruolo che il governo italiano deve e vuole esercitare". "Il governo terrà monitorata la situazione e credo che nelle prossime ore ci sarà un incontro anche tra Volkswagen e l'esecutivo italiano", ha aggiunto. "Noi siamo presenti, il ministro non ha escluso nessuno strumento, né di governance, né regolatorio, né di coinvolgimento di attori istituzionali italiani: c'è attenzione per un'azienda che va benissimo, un fiore all'occhiello dell'industria italiana dal punto di vista sportivo, delle vendite e della performance".