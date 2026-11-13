ULTIME NOTIZIE 13 NOVEMBRE 2026

Dublino, von der Leyen: Ue tutelerà suoi interessi e sosterrà Kiev

Dublino, 13 nov. (askanews) - La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato che l'Europa difenderà i propri interessi e sosterrà l'Ucraina nei colloqui che hanno l'obiettivo di porre fine alla guerra della Russia, dopo che gli inviati statunitensi hanno dichiarato che l'Europa sarà presente al tavolo delle future trattative. "Ritengo sia ovvio che l'Europa sia inclusa nei colloqui di pace per salvaguardare i nostri interessi, ma anche per sostenere l'Ucraina", ha dichiarato von der Leyen in occasione del vertice Ue a Dublino.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi