Dua Lipa a Palermo. Madonna show a NY

Città blindata e in fermento per le nozze di Dua Lipa e Callum Turner, le proteste dei cittadini: "La nostra piazza non è il tuo salotto". Madonna apre a sorpresa la festa del Gay Pride a Times Square.
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