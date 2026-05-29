DSV protagonista al Motor Valley Fest 2026

Modena, 29 mag. (askanews) - DSV protagonista al Motor Valley Fest, l'evento dedicato all'eccellenza motoristica italiana in programma a Modena dal 29 al 31 maggio. Per l'edizione 2026, l'azienda porta nel cuore della città un'esperienza immersiva pensata per tradurre in modo concreto i valori della logistica: velocità, precisione e lavoro di squadra.

Protagonista dell'allestimento un pit stop di Formula 3, concepito per offrire al pubblico la possibilità di vivere da vicino ciò che accade dietro le quinte.

Nella giornata inaugurale del 28 maggio, DSV è stata inoltre tra i protagonisti della tavola rotonda "Filiera e Supply Chain Industriale", appuntamento dedicato ai temi della logistica, della tecnologia e dell'evoluzione delle catene di approvvigionamento globali.

A intervenire in merito è stato Davide Uracchi, Managing Director di DSV: "La nostra funzione è quella di mettere insieme, di semplificare i processi, di rendere più efficienti i flussi e di integrarci ai processi di supplay chain dei nostri partner. Li chiamo partner perché non siamo più un fornitore, ma siamo diventati anche noi, a 360 gradi, un partner. Questo cambio anche evolutivo, che naturalmente deve passare attraverso un processo di evoluzione culturale di tutta la filiera, è diventato per noi strategico".

Evidenziata l'importanza dell'innovazione, dell'integrazione dei servizi e della capacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato. "Oggi le istituzioni hanno un compito di aggregatore e di facilitatore per le aziende per insediarsi e per fare progetti in una nazione, come l'Italia, che tendenzialmente parte sfavorita rispetto ad altri Paesi europei. Questo perché il costo dell'energia è più alto e perché la burocrazia, delle volte, ci impedisce di fare progetti velocemente e quindi multinazionali come quella che rappresento, molto spesso, trovano la scorciatoia di fare questi progetti altrove. Noi abbiamo il compito e il dovere di presidiare il territorio italiano e di favorire gli investimenti" ha aggiunto Uracchi.

A completare l'esperienza del Motor Valley Fest 2026, i due concerti live in Piazza San Francesco, pensati per celebrare energia, passione e territorio, valori che da sempre caratterizzano il legame tra DSV e il mondo del motorsport.