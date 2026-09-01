Droni AI e software militari, Monaco Baviera polo tecnologie militari

Roma, 1 set. (askanews) - Dai droni basati sull'intelligenza artificiale ai software militari all'avanguardia: mentre l'Europa pensa a riarmarsi, a Monaco di Baviera si produce di tutto, con eccellenze come la Quantum Systems, azienda specializzata in droni, e la capitale bavarese che sta vivendo un periodo di forte espansione come polo per le giovani aziende nel settore della tecnologia per la difesa.

Il numero di startup specializzate esclusivamente nel settore della difesa nell'area di Monaco è raddoppiato negli ultimi anni, raggiungendo circa 60 realtà, secondo la Camera di Commercio e Industria locale. Quantum Systems è una di queste. Martin Karkour, Chief Revenue Officer di Quantum Systems:

"Andare sul campo, invitare l'industria a integrare l'attività fisica, testare le attrezzature, verificarne l'idoneità e poi procedere all'acquisto sulla base dei test e degli esperimenti condotti insieme all'industria, per esempio. Pertanto, una cooperazione e una collaborazione più strette tra il governo o le forze armate e l'industria rappresentano, a mio avviso, una parte essenziale degli appalti futuri e delle modalità di acquisto future, basate sulle capacità necessarie e sulla valutazione militare effettuata".

Quantum Systems, fondata nel 2015, fornisce droni alle forze armate ucraine e ad altre forze armate in tutto il mondo e ha ampliato la propria attività a nuovi settori dei sistemi senza pilota, sia terrestri che marittimi. Karkour: "Credo che la quota di bilancio debba essere spostata in modo significativo verso soluzioni autonome o più autonome senza equipaggio. E non mi riferisco solo ai droni volanti, né solo agli elicotteri: mi riferisco in realtà a soluzioni aeree, terrestri, marittime e sottomarine, ai veicoli e al software in grado di collegare le capacità senza equipaggio ma anche quelle tradizionali e più presidiate, ovvero le risorse che abbiamo già dispiegato nelle forze armate".