Droga e armi a Roma, 13 arresti: anche un ex Banda della Magliana

Roma, 15 apr. (askanews) - Blitz dei carabinieri a Roma all'alba: 13 arresti nell'ambito di un'indagine su traffico di droga e reati aggravati dal metodo mafioso. Torna in carcere anche uno storico esponente della Banda della Magliana.

L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Gip del Tribunale di Roma su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi anche da guerra, ricettazione, estorsione, lesioni personali gravi, tentata rapina e tentato omicidio.

L'ex esponente della Banda della Magliana tra gli arrestati, è ritenuto vicino al clan Senese e a una cosca di 'ndrangheta. Secondo gli inquirenti avrebbe favorito l'approvvigionamento di droga destinata alle principali piazze di spaccio della Capitale, tra cui Trullo, Corviale, Magliana Nuova, Monteverde Nuovo e Garbatella.

Le indagini hanno documentato incontri con esponenti della criminalità organizzata, anche grazie a telecamere nascoste e microspie, in un ristorante di famiglia a Testaccio. A capo dell'organizzazione dedita allo spaccio vi sarebbe un altro esponente della mala romana, già arrestato perché ritenuto tra i mandanti dell'omicidio di Cristiano Molè, avvenuto a Corviale a gennaio 2024. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati droga e armi.