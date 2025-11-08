ULTIME NOTIZIE 08 NOVEMBRE 2025

Doppio sold out a Milano per Bresh tra rap e cantautorato genovese

Milano, 8 nov. (askanews) - Un doppio sold out che certifica l'affetto di Milano per Bresh. Dopo la data zero di Jesolo e l'appuntamento al Palazzo dello Sport di Roma, il tour è approdato a Milano con due date sold out (6 e 7 novembre) con uno spettacolo maturo e articolato tra rap e cantautorato genovese. Bresh ha portato il suo pubblico a bordo di una nave che non solca il mare, ma l'immaginazione. Un relitto sospeso tra sogno e memoria, appoggiato sul palco come un frammento di un tempo che non esiste più. È una nave destrutturata, viva, che respira e si piega sotto il peso dei ricordi. Tutto ciò che si vede è volutamente imperfetto, deformato, come visto attraverso gli occhi di chi sogna e non distingue più le proporzioni della realtà. Tutto lo spettacolo è un viaggio che parte da Genova, la città di Bresh, ma non quella reale: una Genova onirica, reinventata, vista attraverso lo sguardo di un bambino che si stupisce ancora di tutto. È la città del mare, ma anche dei sogni, dei ricordi e delle partenze. Tanti gli ospiti sul palco, ma soprattutto da segnalare il duetto con Cristiano De André con il brano in dialetto genovese "Creuza de ma", che avevano portato a Sanremo nella serata delle cover, ma anche l'applauditissimo Tedua che ha dato appuntamento ai fan a San Siro per il suo primo stadio nell'estate del 2026.

E dopo aver portato il mare all'Unipol Forum del suo Mediterraneo tour, Bresh è pronto a tornare anche nella sua Genova, con Mare Nostrum, uno speciale appuntamento il 1° luglio 2026 al Porto Antico.

