Dopo scontro con Cnn, Trump da Mamdani: "Le tv non mi boicottano mai"

New York, 22 set. (askanews) - "Le tv statunitensi non mi boicottano mai": lo ha detto il presidente USA Donald Trump, dopo che le emittenti del pool televisivo della Casa Bianca hanno annunciato l'intenzione di non seguire le sue attività in risposta alla decisione di escludere la CNN e altre testate dalla Casa Bianca.

"È interessante, perché avevano detto che mi avrebbero boicottato, ma non lo fanno mai", ha affermato Trump davanti ai giornalisti riuniti sul prato di Gracie Mansion, residenza ufficiale del sindaco di New York, Zohran Mamdani, sottolineando di voler combattere le "fake news" alla Casa Bianca, mentre su Truth le aveva definite un "cancro".

"È un luogo speciale, davvero speciale, un posto bellissimo, una volta che ci si entra - ha affermato Trump, in riferimento alla residenza del sindaco di New York - L'ho vista con diversi sindaci: alcuni eccezionali, altri meno. Quindi, spero che tu sia un grande sindaco. Vorrei poter dire che lo sarai, e direi che hai iniziato bene".

"Ho detto al Presidente che avremmo ospitato tutti i rappresentanti della stampa qui sul prato. È un principio in cui credo: il confronto con tutti, a prescindere dalle opinioni o dalle critiche", ha detto da parte sua Mamdani.