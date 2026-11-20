Bruxelles, 20 nov. (askanews) - Regno Unito e Unione europea provano a voltare pagina dopo gli anni turbolenti della Brexit. Il premier britannico Andy Burnham è a Bruxelles per un vertice con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Antònio Costa, che dovrebbe portare a una serie di accordi per facilitare gli scambi commerciali e la mobilità dei giovani.

Prima del vertice, Burnham e il ministro delle Finanze John Healey hanno incontrato alcuni esponenti del mondo imprenditoriale.

"Il nostro governo vuole rafforzare i legami con l'Unione europea. Lo vogliamo nell'interesse delle imprese e dei consumatori. Quello su cui troviamo un accordo oggi persegue due semplici obiettivi economici: ridurre i costi e stimolare la crescita", ha dichiarato il ministro britannico.

Burnham ha espresso ottimismo sull'esito dei negoziati, sottolineando l'importanza strategica del mercato europeo per l'economia britannica.

"L'Unione europea nel suo complesso resta di gran lunga il più grande mercato del Regno Unito. È semplicemente logico stringere legami più stretti e riportare alla normalità questo rapporto di collaborazione. Abbiamo lavorato molto a questo accordo che, speriamo, sarà finalizzato. Ci siamo quasi. È un ottimo accordo".

L'attuazione delle intese, secondo una fonte europea citata dalla Afp, resterà però legata ai progressi dei negoziati su un nodo particolarmente delicato: quello delle tasse universitarie per gli studenti europei nel Regno Unito, che sarà affrontato nei prossimi sei mesi.