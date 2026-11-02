Dopo il Pallone d'Oro, Harry Kane sogna anche il titolo di Sir

Monaco di Baviera, 2 nov. (askanews) - Dalle emozioni per la conquista del Pallone d'Oro alla possibilità di diventare Sir Harry Kane. L'attaccante inglese del Bayern Monaco racconta la tensione, la gioia e i festeggiamenti dopo la premiazione, senza nascondere un certo imbarazzo all'idea di ricevere il titolo di cavaliere dalla monarchia britannica. E scherza su come sarebbe sentirsi chiamare "Sir" da tutti.

"Sì, una settimana pazzesca. Voglio dire, che serata incredibile lunedì! C'era molta tensione, emozioni diverse rispetto a una partita di calcio o a qualsiasi altra cosa simile. Molta attesa, cercando di immaginare come sarebbe stato se avessi vinto. Ma, onestamente, è stato davvero qualcosa di speciale. Il sostegno ricevuto da amici, famiglia e tifosi - tra messaggi e social media - è stato quasi travolgente. Ho ricevuto tantissime congratulazioni. Dopo l'evento ho trascorso una bella serata, festeggiando con le persone a me più care; poi, ovviamente, subito al lavoro, cercando di metabolizzare tutto quanto"

E poi, a una domanda sulla possibilità che venga insignito dalla corona britannica del titolo di cavaliere: "Beh, di certo non direi di no! Apprezzo molto tutto questo. Come dicevo, il sostegno travolgente arrivato da casa, qui in Germania e da ogni parte del mondo è stato incredibile. Se dovesse succedere, sarebbe fantastico, ne andrei immensamente fiero. Ma non voglio farmi troppe illusioni. Suona bene, certo, però mi farebbe uno strano effetto sentirmi chiamare 'Sir' da tutti." Quindi per ora manterremo il nome Harry."