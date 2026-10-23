Dopo cortei e caos, sequestri e perquisizioni della Digos in 18 città

Roma, 23 ott. (askanews) - La polizia di Stato, su delega dell'Autorità giudiziaria e di iniziativa, ha eseguito una serie di perquisizioni domiciliari e personali a carico di circa 100 soggetti, di cui 51 minorenni, identificati nei gravi disordini dello scorso weekend in 18 città tra cui Arezzo, Bari, Bergamo, Bologna, Bolzano, Como, Firenze, Genova, Napoli, Aosta, Monza, Varese, Verona.

Gli agenti delle Digos hanno sequestrato tra le altre cose cellulari, computer e altri dispositivi informatici, armi soft air, munizioni da guerra, armi da taglio, coltelli, manganelli telescopici, tirapugni, mazze, aste di alluminio, una balestra, taniche di plastica con benzina, indumenti per non farsi identificare come passamontagna e scaldacollo. Ritrovati anche capi rubati nei negozi durante le manifestazioni.

Sono ancora in corso accertamenti investigativi finalizzati all'identificazione di ulteriori soggetti coinvolti in condotte illecite.