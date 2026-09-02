ULTIME NOTIZIE 02 SETTEMBRE 2026

Dopo attacco Usa a matrimonio Kuhestak, Iran: "Sono il Grande Satana"

Roma, 2 set. (askanews) - Le immagini diffuse dalla Mezzaluna Rossa iraniana mostrano le conseguenze di un attacco statunitense contro un matrimonio nella città di Kuhestak, nella provincia di Hormozgan, nel sud-est del Paese. Quattro partecipanti al matrimonio, tra cui un bambino, sono stati uccisi e oltre 50 sono rimasti feriti, secondo la Mezzaluna Rossa iraniana.

Su X il caponegoziatore iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha accusato gli Stati Uniti di essere il "Grande Satana", ricordando i massacro di bambine alla scuola di Minab, o al Palazzetto dello Sport di Lamerd (entrambi nel Sud) e ora il Matrimonio a Kuhestak.

In risposta mercoledì le forze iraniane hanno affermato di aver sferrato attacchi contro obiettivi militari statunitensi negli Emirati Arabi Uniti, in Kuwait e in Bahrein, dopo aver già rivendicato attacchi contro la Giordania e il Kurdistan iracheno, come si vede nelle immagini diffuse dalla tv di Stato iraniana.

In queste immagini Afp, nel cielo del nord del Bahrein si vede del fumo a seguito degli attacchi con droni e missili iraniani, mentre le autorità locali cercano di intercettare i proiettili in arrivo. L'esercito iraniano ha dichiarato di aver sferrato attacchi con droni contro le forze statunitensi di stanza in una base aerea del Bahrein, alleato chiave di Washington nel Golfo.

Il comando militare centrale iraniano ha avvertito che eventuali nuovi attacchi statunitensi "saranno contrastati con risposte più pesanti, più estese e più distruttive".

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