Dopo Amici 2026 Angie esce con l'Ep "Sogni di Vetro"

Milano, 25 mag. (askanews) - Una notevole capacità vocale accompagnata da una naturale presenza scenica, Angie, si è fatta conoscere ad Amici 2026 dove ha ottenuto l'ambito "Trofeo delle Radio", e ora esce con il suo "Sogni di Vetro" (EMI Records Italy/ Universal Music Italia) a metà strada tra un Ep e un album.

"Sogni di Vetro parla di me, parla di tante sfaccettature mie, tante parti della mia vita, ci sono relazioni passate, la paura di rinnamorarsi, c'è un lutto, c'è i sogni di vetro così fragili di cui parlo nell'autore dell'album che racconta tutti i sacrifici che fatto per la musica e come vivo io questo aspetto e invece poi ci sono altri pezzi molto innamorati e ci sono invece dei pezzi che raccontano proprio di me come persona in cui metto su un piatto d'argento i miei difetti".

Conclusa l'esperienza di Amici, dove si è fatta notare per il suo approccio diretto alla scrittura e all'interpretazione, Angie guarda avanti.

"Io non ho delle aspettative. Ho più che altro magari dei sogni, ho degli obiettivi. Sì, non parlare di aspettative perché comunque non mi piace aspettarmi mai nulla per non rimanere delusa. Anche in passato non mi sono mai... Ho sempre cercato di evitare le aspettative e invece di avere magari degli obiettivi dei sogni. Ho tanti sogni che non vedo l'ora di realizzare. Ad oggi comunque nel mio presente ne sto realizzando un po' come avere il mio primo album tra le mani un qualcosa di fisico, avere gli in store e poter incontrare di persona le persone che mi supportano e avere un bel po' di live in programma, nuova musica, quindi sono emozionata".