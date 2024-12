Roma, 10 dic. (askanews) - "Le novità inserite in manovra soddisfano Fratelli d'Italia ma soddisferanno anche gli italiani, viene rafforzato il taglio delle tasse, nuove risorse per il Sud Italia e lo sblocco del turn over quindi nuove assunzioni per i Comuni, enti locali e Forze dell'ordine".

Lo ha detto Giovanni Donzelli, deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, commentando l'accordo in maggioranza sulla manovra nella terza giornata di Atreju.