ULTIME NOTIZIE 16 NOVEMBRE 2026

Donne in viaggio da sole, la sicurezza guida la scelta delle mete

Firenze, 15 nov. (askanews) - Che cosa cercano le donne che decidono di viaggiare da sole? E quanto incidono la sicurezza e la paura sulla scelta di una destinazione? Sono alcuni dei temi affrontati a Firenze durante BTO - Be Travel Onlife, nell'ambito di BTO Women, il format dedicato al turismo femminile.

Clara Svanera, coordinatrice di BTO Women, racconta le motivazioni delle viaggiatrici, il peso della sicurezza e il ruolo dei social network, che possono incoraggiare a partire ma anche offrire un'immagine poco realistica del viaggio. "Sempre più donne - dice Svanera - viaggiano da sole perché cercano soprattutto la propria identità. Il viaggio da sole, il cosiddetto solo travel, non è un viaggio in solitaria, dissociato, dissociativo, ma è un viaggio per incontrare una community e condividere se stesse, un po' di se stesse con gli altri".

"La paura pesa moltissimo. Il 54% delle donne ammette di scegliere una destinazione in base alla percezione di sicurezza che sente. La sicurezza è sicuramente una delle leve più importanti, anzi forse la più importante per viaggiare", osserva l'esperta.

"I social spesso raccontano una realtà edulcorata - prosegue Svanera - ma anche su questo è fondamentale fare una distinzione: chi racconta il solo travel e lo fa in maniera empatica, perché innanzitutto ha fatto un viaggio in se stessa. E quindi, quando il viaggio è davvero consapevole, la viaggiatrice può diventare un'ambasciatrice e può incoraggiare il viaggio al femminile. Diversamente i social in qualche modo possono anche dare una visione distorta del viaggio. Bisogna sempre scegliere chi seguire e come seguire".

"BTO Women è un format inserito nella grande kermesse di BTO e alla sua terza edizione racconta il viaggio al femminile, il viaggio delle donne per le donne, e lo racconta in maniera empatica, condividendo valori come la sicurezza, l'accoglienza e l'empatia, che devono essere fondamentali per il viaggio in solitaria", conclude Svanera.

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