ULTIME NOTIZIE 06 OTTOBRE 2025

Donna morta a Lonato del Garda, fermati la madre e il figlio 16enne

Lonato del Garda (Bs), 6 ott. (askanews) - Un video drammatico diffuso dai carabinieri ha immortalato la sparatoria in cui Dolores Dori è stata uccisa. I militari dell'Arma hanno fermato la madre 59enne e il figlio 16enne della vittima, la 44enne uccisa a Lonato del Garda, nel Bresciano. A riprendere la scena sarebbe stato il ragazzo con il suo smartphone: la madre e la donna, si sarebbero recate in auto nel campo nomadi di Lonato e avrebbero sparato all'indirizzo di alcune persone. Tra queste l'uomo che a sua volta avrebbe risposto al fuoco ferendo con tre colpi di pistola la 44enne, poi scaricata da una vettura davanti all'ospedale di Desenzano, dove è morta.

I militari del Nucleo Investigativo di Brescia e della

Compagnia di Desenzano del Garda hanno eseguito i due fermi perchè la donna e il giovane sono ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di tentato omicidio pluri-aggravato (in quanto commesso con armi e a seguito di premeditazione), detenzione illegale e porto abusivo di armi, minacce.

Il movente del delitto sarebbe riconducibile a motivi privati riguardanti un dissidio tra famiglie di etnia sinti per questioni sentimentali che coinvolgono i rispettivi figli.

CRONACA
15
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi