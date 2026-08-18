ULTIME NOTIZIE 18 AGOSTO 2026

Donald, Vladimir, Bibi Tra crisi ed elezioni

Trump giù nei sondaggi a cinque mesi dalle elezioni di metà mandato, nessun accordo con Netanyahu che guarda al rinnovo della Knesset. Putin reprime il dissenso interno e intensifica gli attacchi in Ucraina

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