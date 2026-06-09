Donald Trump sonoramente fischiato alla finale NBA a New York

New York, 9 giu. (askanews) - Donald Trump è stato accolto da fragorosi fischi da parte del pubblico del Madison Square Garden di New York, dove si trovava per assistere alla terza partita delle finali NBA. L'immagine del presidente americano, in piedi mentre esegue il saluto militare, è apparsa sul maxischermo dell'arena durante l'inno nazionale, provocando la reazione immediata da parte di molti spettatori.

La presenza del presidente americano, a quanto riferisce Afp, ha imposto un forte rafforzamento delle misure di sicurezza intorno al Madison Square Garden, a Manhattan, vicino alla Penn Station, dove domenica sera sei persone erano rimaste ferite in un attacco con coltello attribuito a un individuo apparentemente squilibrato.

Le autorità hanno chiesto ai possessori di biglietti di arrivare almeno due ore prima dell'inizio della partita, fissato alle 20.30 locali, per sottoporsi a controlli di sicurezza simili a quelli aeroportuali.