ULTIME NOTIZIE 01 OTTOBRE 2026

"Dominio tecnologico e militare": Hegseth annuncia un progetto con Musk

Milano, 1 ott. (askanews) - Il Segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha annunciato, durante un incontro con il personale militare presso la base aerea di Quantico, in Virginia, un nuovo progetto a cui parteciperà Elon Musk. "Vi presento Project Meridian, un'iniziativa guidata dalle menti più brillanti d'America per studiare il futuro della guerra. Sotto la guida del Capo dei Servizi Tecnici del Dipartimento della Difesa, Emil Michael, Project Meridian sarà co-diretto da tre delle menti più brillanti della nostra nazione: Elon Musk, Palmer Luckey e Newt Gingrich", ha dichiarato. "Dobbiamo guardare al futuro per raggiungere il dominio tecnologico e militare sul campo di battaglia per i decenni a venire", ha aggiunto, riferendosi all'obiettivo del progetto.

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