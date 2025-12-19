Domenicali (Ducati): dazi e guerra ci sarà selezione per imprese

Bologna, 19 dic. (askanews) - "Sicuramente farà una selezione tra imprese questa situazione, quindi le imprese un po' più deboli non ce la faranno". Lo ha dichiarato l'amministratore delegato di Ducati, Claudio Domenicali, a "Campioni in Festa. Home Edition", l'evento per celebrare la stagione sportiva 2025 della casa motociclistica di Borgo Panigale, parlando degli effetti di guerra e dazi americani sulle imprese italiane. Questa situazione "ha bisogno di scelte che in questo momento ancora non vengono fatte" in Italia.

"Premesso che l'imprenditore e anche il manager dev'essere sempre ottimista e quindi li gestiremo, ma sicuramente sono entrambi due carichi pesanti - ha spiegato Domenicali -. Il contesto generale che abbiamo visto crearsi in questo 2025, per un'impresa che produce in Europa, si è molto negativizzato. La situazione dei dazi genera un assorbimento di risorse che devono essere gestite attraverso una maggiore attenzione agli investimenti".

"Nel tempo parzialmente questo verrà riflesso sicuramente nei prezzi, ma questo non succede rapidamente: quindi le imprese che avevano un margine di profitto più alto tollereranno questa cosa, le imprese che erano già più vicine a un margine di profitto più basso faranno più fatica - ha aggiunto l'a.d. -. Viviamo in una situazione in cui il costo dell'energia che ancora le imprese subiscono a operare in Italia è totalmente sproporzionato e fra i più alti al mondo".

"Questo ha bisogno di scelte che in questo momento ancora non vengono fatte - ha concluso Domenicali -. In altri paesi queste scelte sono state fatte e il costo energia è più basso e quindi tutto il sistema produttivo è ovviamente più competitivo nel mondo".