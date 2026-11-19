Contro la manovra domani lo sciopero generale programmato dalla CGL: a rischio scuola, sanità e trasporto pubblico. Salvi gli aerei ma per i treni scatterà uno stop dalle 21 di domani alle 20 di sabato
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