Dolcenera torna con "My Love" e vince il premio Videoclip dell'anno

Roma, 22 apr. (askanews) - "Il primo esperimento compiuto di videoclip musicale tra AI e presenza reale apre il dibattito pubblico su identità e verità nell'era digitale. Il videoclip di My Love, nuovo singolo di Dolcenera, entra nella Top 20 delle tendenze YouTube nella settimana di lancio, confermandosi non solo come progetto artistico ma come fenomeno mediatico e culturale tanto che My Love" riceverà il premio speciale "Videoclip dell'anno" alla XXIII edizione del Premio Roma Videoclip.

Un risultato che segna un punto di svolta: My Love non è un semplice videoclip, ma uno dei primi esempi compiuti di narrazione audiovisiva ibrida, in cui intelligenza artificiale e presenza reale convivono fino a diventare indistinguibili.

Al centro dell'opera emergono temi cruciali: identità, responsabilità, autorialità, percezione della realtà. Un tipo di lavoro che divide, interroga e alimenta un dibattito trasversale tra pubblico, media e industria culturale.