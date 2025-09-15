ULTIME NOTIZIE 15 SETTEMBRE 2025

Doha, la foto di famiglia dei leader dei paesi arabi e musulmani

Doha, 15 set. (askanews) - Nelle immagini, la foto di famiglia dei leader dei paesi arabi e musulmani riuniti a Doha per un vertice d'emergenza a pochi giorni dall'attacco di Israele contro Hamas in Qatar.

Tra loro, l'emiro del Qatar, lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani e il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman.

Secondo la bozza della dichiarazione finale del vertice, consultata dalla France Presse, i circa cinquanta paesi rappresentati dovrebbero condannare l'attacco israeliano sottolineando che "mette a repentaglio gli sforzi di normalizzazione" delle relazioni tra Israele e i paesi arabi.

ESTERI
17
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi