DOC Pharma, la prevenzione parte dal posto di lavoro

Milano, 2 ott. (askanews) - Prendersi cura delle persone significa dare loro il tempo e lo spazio per prendersi cura di sé. Con questo spirito DOC Pharma - in sinergia con LILT Milano Monza Brianza e all'interno della Campagna Nastro Rosa - ha dato vita a "Check yourself - il tempo per te: la cura di te". Si tratta di un'iniziativa rivolta alle dipendenti, che hanno potuto usufruire gratuitamente in sede e in orario di lavoro, di un momento dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Una giornata di screening focalizzata oltre che sugli accertamenti diagnostici, anche sull'importanza cruciale della prevenzione.

Queste le parole del CEO di DOC Pharma Riccardo Zagaria: "Noi di DOC Pharma offriamo salute ai cittadini mettendo loro a disposizione farmaci assolutamente accessibili. Ci sembra quindi il minimo partire dalle persone che ci sono più vicine, ovvero i nostri dipendenti e, grazie a Lilt, in particolare le nostre dipendenti. Oggi, con questo bellissimo truck alle mie spalle, per 40 di loro sarà possibile effettuare controlli e screening adeguati".

La sinergia tra Aziende e Istituzioni rafforza un impegno utile a sensibilizzare le persone a partecipare ai programmi di screening. Al taglio del nastro, per l'avvio ufficiale dell'iniziativa, il CEO di DOC Pharma Riccardo Zagaria è stato affiancato da Emanuele Monti, Presidente della Commissione Sostenibilità sociale, casa e famiglia del Consiglio Regionale della Lombardia e componente del CdA AIFA:"L'iniziativa di DOC Pharma è la testimonianza di come si possa fare prevenzione in modo concreto sul luogo di lavoro. La Lilt offre un'opportunità unica, per cui va un grande ringraziamento ai volontari e a tutta la struttura di una realtà così importante per il nostro territorio, a livello sia regionale che nazionale".

Ecco che, la giornata organizzata ieri 1° ottobre da DOC Pharma, ha potuto contare sull'importante Patrocino dell'Intergruppo Parlamentare "Nuove frontiere terapeutiche nei tumori della mammella". Queste le parole dell'On. Simona Loizzo, XII Commissione Affari Sociali della Camera e Presidente dell'Intergruppo parlamentare nuove frontiere terapeutiche nei tumori della mammella: "In questa giornata Doc Pharma incarna perfettamente la forza dell'Intergruppo "Tumore al seno: nuove frontiere terapeutiche", perché promuove la salute in azienda dedicando un'attenzione specifica alle donne e, quindi, alla prevenzione del tumore al seno".

L'obiettivo comune, resta sempre quello di dar vita a un vero e proprio modello culturale. Ecco poi le parole di Elena Lucchini, Assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità di Regione Lombardia: "Voglio ringraziare DOC Pharma per aver scelto anche quest'anno di aderire a questa campagna e di offrire alle proprie dipendenti la possibilità di accedere gratuitamente durante l'orario di lavoro agli strumenti di prevenzione messi a disposizione dal personale sanitario Lilt. È un gesto concreto di attenzione e di cura e che dimostra come anche il mondo del lavoro possa contribuire a costruire una vera cultura della prevenzione".

Fortunatamente negli anni la medicina ha fatto grandi progressi. A dirlo, sono i numeri. "La prevenzione inizia dove si è più vicini dove si vive sul posto di lavoro dagli anni 70 oggi i passi avanti sono stati da giganti e tanto è dovuto alla prevenzione" ha dichiarato Mario Rampa, Direttore medico LILT Milano Monza Brianza "In quegli anni la sopravvivenza era intorno al 60% oggi siamo oltre al 90%".