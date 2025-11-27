ULTIME NOTIZIE 27 NOVEMBRE 2025

"Dobbiamo considerare la NATO come un unico popolo"

Tallinn, 27 nov. (askanews) - La NATO mantiene la presenza in Estonia nell'ambito del suo impegno per la difesa collettiva. Al centro c'è il gruppo tattico multinazionale della NATO, guidato dal Regno Unito che conduce regolarmente addestramenti congiunti con le Forze di Difesa estoni, garantendo elevati livelli di prontezza e interoperabilità in caso di potenziale crisi.

Il tenente colonnello Grant Brown dell'Esercito britannico: "Dobbiamo considerare la NATO come un unico popolo, un'unica alleanza. Ed è per questo che è così importante per noi essere qui" dice.

Se necessario, il gruppo tattico può crescere di dimensioni fino a raggiungere una brigata. Inoltre la NATO contribuisce alla sicurezza dello spazio aereo estone e dell'intera regione attraverso la missione Baltic Air Policing. L'Estonia è inoltre ulteriormente protetta dalla nuova attività NATO "Eastern Sentry", che rafforza la vigilanza della NATO lungo l'intero fianco orientale con più risorse militari aeree, terrestri e navali.

L'attività include tecnologie innovative per affrontare nuove sfide, droni compresi e contribuisce a collegare meglio le risorse militari già disponibili dall'Estremo Nord al Mar Nero e oltre, all'interno dell'Alleanza.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi