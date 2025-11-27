Tallinn, 27 nov. (askanews) - La NATO mantiene la presenza in Estonia nell'ambito del suo impegno per la difesa collettiva. Al centro c'è il gruppo tattico multinazionale della NATO, guidato dal Regno Unito che conduce regolarmente addestramenti congiunti con le Forze di Difesa estoni, garantendo elevati livelli di prontezza e interoperabilità in caso di potenziale crisi.

Il tenente colonnello Grant Brown dell'Esercito britannico: "Dobbiamo considerare la NATO come un unico popolo, un'unica alleanza. Ed è per questo che è così importante per noi essere qui" dice.

Se necessario, il gruppo tattico può crescere di dimensioni fino a raggiungere una brigata. Inoltre la NATO contribuisce alla sicurezza dello spazio aereo estone e dell'intera regione attraverso la missione Baltic Air Policing. L'Estonia è inoltre ulteriormente protetta dalla nuova attività NATO "Eastern Sentry", che rafforza la vigilanza della NATO lungo l'intero fianco orientale con più risorse militari aeree, terrestri e navali.

L'attività include tecnologie innovative per affrontare nuove sfide, droni compresi e contribuisce a collegare meglio le risorse militari già disponibili dall'Estremo Nord al Mar Nero e oltre, all'interno dell'Alleanza.