ULTIME NOTIZIE 21 APRILE 2026

Dl Sicurezza, Meloni: su rimpatri migranti la norma su avvocati resta

Milano, 21 apr. (askanews) - La norma sugli incentivi agli avvocati per i rimpatri volontari presente nel dl sicurezza sarà corretta attraverso un decreto ad hoc che sarà approvato dal Consiglio dei ministri di domani. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa durante la visita al salone del mobile di Milano.

"Io non considero un pasticcio" il provvedimento, "stiamo raccogliendo i rilievi tecnici che sono arrivati dal Quirinale e dagli avvocati, li trasformeremo in un provvedimento ad hoc, ma la norma rimane perché è una norma di assoluto buon senso", ha detto.

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