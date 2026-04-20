Dl sicurezza, Magi porta cannabis alla Camera: serve regolamentare

Roma, 20 apr. (askanews) - Nella giornata mondiale della cannabis, celebrata a livello internazionale il 20 aprile, il deputato di + Europa, Riccardo Magi, ha portato e ceduto della cannabis nella sala stampa della Camera dei deputati. "Questo è il testo del decreto sicurezza, di gran lunga più nocivo e tossico della cannabis che ci abbiamo poggiato sopra, l'abbiamo utilizzato per confezionare queste dosi con cui abbiamo fatto la cessione ad Antonella Soldo, Marco Perduca, ... Mentre nel mondo c'è chi oggi celebra la giornata internazionale della cannabis, dedicata al suo consumo consapevole e ai benefici della sua legalizzazione, le istituzioni del nostro Paese la celebrano discutendo questa schifezza di decreto sicurezza che ha tanti passaggi incostituzionali e che ledono la libertà dei cittadini e le libertà fondamentali e ha una norma sulla 'lieve entità' che stringe ancora questa fattispecie autonoma", ha sottolineato Magi.

"Già era intervenuto il divieto Caivano, qui si dice che non è 'lieve entità' anche se è lieve entità e la condotta è reiterata e abituale, è uno schiaffo a molti consumatori" ha sottolineato.

"Noi pensiamo che il nostro Paese stia andando nella direzione sbagliata. Le democrazie che hanno scelto la via della regolamentazione, come gli Stati Uniti, il Canada - e in maniera diversa anche la Germania o la Spagna - ne stanno vivendo i benefici. Purtroppo noi viviamo in un Paese che è sempre più uno Stato etico, dove a Palazzo Chigi c'è il potentissimo sottosegretario Alfredo Mantovano, un talebano, uno degli autori della legge Fini-Giovanardi (la 49 del 2006, che ha inasprito le pene per lo spaccio di droghe, equiparando le sostanze leggere a quelle pesanti, ndr)", ha detto ancora l'esponente di +Europa. "Siamo qui per ricordare invece che è necessario legalizzare e regolamentare il consumo di cannabis per avere benefici sulla salute dei cittadini, nel contrasto alla criminalità organizzata e in un rapporto più sano tra la libertà dei cittadini e uno Stato che non deve essere etico come piace a questo governo", ha detto Magi.