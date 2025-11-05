Dl Sicurezza, D'Ascenzo: ruolo chiave Inail, prevenzione al centro

Roma, 5 nov. (askanews) - Il nuovo Decreto Sicurezza assegna all'Inail un ruolo centrale sul fronte della prevenzione e anche della formazione. A commentare il provvedimento è il presidente dell'Istituto, Fabrizio D'Ascenzo.

"Siamo molto soddisfatti, era un provvedimento che attendevamo e mette finalmente luce su un aspetto relativo alla sicurezza e alla prevenzione che noi aspettavamo. Siamo molto riconoscenti al governo che ha portato avanti quest'iniziativa. Ovviamente ci sono tutta una serie di attività che dovranno essere sviluppate, però siamo anche soddisfatti come Inail perché abbiamo un ruolo importante, lo avevamo già prima, ma adesso viene confermato. Abbiamo un ruolo importante soprattutto nella prevenzione e nella possibilità veramente d'incidere sul fenomeno degli infortuni".

Molte le novità introdotte dal Decreto. "Sicuramente metterei in evidenza il nostro ruolo dal punto di vista della prevenzione, il nostro ruolo incisivo anche dal punto di vista della formazione. E' un punto che è stato richiesto sia dalle organizzazioni sindacali che dalle organizzazioni datoriali. Noi siamo particolarmente convinti che la formazione sia un elemento essenziale per poter andare nella giusta direzione della prevenzione. E anche la possibilità di entrare nelle scuole in maniera convinta, in maniera decisa e partire dalle giovani generazioni perché la cultura della sicurezza si compone di tanti elementi. Uno di questi è sicuramente il contributo da parte dei singoli ed io dico sempre che la sicurezza è un sistema partecipato. Incidere sui giovani, spiegare loro quali sono i valori della cultura della sicurezza è essenziale perché capiscano effettivamente, poi una volta che andranno a lavorare, qual è il loro contributo. E' chiaro che in questo cerchiamo anche di preservarli, quindi oltre all'estensione della garanzia alle scuole e ai loro studenti, oltre che ai docenti, abbiamo anche esteso, in questo decreto, la copertura per tutte le attività che si fanno in Pcto, nei cosiddetti possibili infortuni in itinere, quindi il collegamento che c'è fra il luogo di residenza dello studente e il luogo dove deve andare a svolgere le attività".

Il presidente dell'Inail si sofferma, poi, su ulteriori misure previste dal provvedimento. "Abbiamo consentito la stabilizzazione di un contingente importante di personale sanitario che già lavorava da noi a tempo determinato perché era stato assunto in tempi di Covid e, con questo decreto, possiamo finalmente stabilizzarli perché ne abbiamo assoluto bisogno e su questo ci siamo particolarmente impegnati perché potessero rimanere con noi. Un altro elemento importante è sicuramente il premio nei confronti delle aziende virtuose, il sistema bonus-malus che noi utilizziamo cerca ancor di più di premiare le aziende che s'impegnano nell'ambito della sicurezza, che non hanno incidenti e che quindi dimostrano di essere particolarmente motivate nel preservare la salute dei propri dipendenti".