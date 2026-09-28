ULTIME NOTIZIE 28 SETTEMBRE 2026

Dl Scuola, Silvia Salis: Genova non è allineata

Genova, 28 set. (askanews) - "Io ho chiamato subito il questore che ha fatto i dovuti approfondimenti. Anche loro hanno dovuto fare approfondimenti perché è una notizia che è arrivata da un servizio che stavano svolgendo sul territorio. L'importante è ribadire il concetto che, rispetto ad un certo dialogo nazionale che si fa in questo momento sulla scuola, la città di Genova non è allineata". Lo ha detto la sindaca di Genova Silvia Salis, parlando, a margine della conferenza stampa di presentazione del Salone Nautico di Genova, della rimozione da parte della polizia dello striscione pro-inclusione appeso all'ingresso della scuola primaria Daneo e dei chiarimenti chiesti alla questura dopo il blitz della Digos.

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