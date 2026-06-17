ULTIME NOTIZIE 17 GIUGNO 2026

DL IA, Longi (FdI): l'uomo governi l'IA

Roma, 17 giu. (askanews) - "L'avvento dell'Intelligenza Artificiale rappresenta una sfida globale e strutturale". Lo ha detto questa mattina l'Onorevole Eliana Longi, Componente della Commissione Trasporti della Camera, a Largo Chigi, su Urania News. "Ancora prima di soffermarci sui numeri di quante persone e imprese già oggi la utilizzano, abbiamo perciò il dovere di chiederci come viene utilizzata da queste persone e con quali risultati. In questo senso, nell'enciclica "Magnifica Humanitas" di Papa Leone XIV, troviamo il concetto di "disarmare l'IA", che non significa dover rinunciare alla tecnologia, ma semplicemente impedire che essa si imponga e domini sull'uomo", ha continuato. "E' necessario insomma che sia l'uomo, con la sua intelligenza, i suoi sentimenti, la sua etica e la sua morale, a servirsi dell'intelligenza artificiale e ad asservirla a beneficio dell'intera collettività", ha concluso Longi. "E' chiaro che questa rappresenta una sfida globale che tutti - a partire dal singolo individuo e dalle famiglie, ancora prima della politica - siamo chiamati ad affrontare: solo così impareremo a governare questo preziosissimo strumento".

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